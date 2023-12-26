В Одесі псевдоволонтери обманювали людей, які бажали допомогти військовим на фронті

Про це повідомили у поліції та прокуратурі Одеської області.

За даними слідства, троє одеситів в умовах військового стану вирішили нажитися на допомоги військовослужбовців ЗСУ, які перебувають у зоні бойових дій.

Ділки розробили злочинну схему заробітку, за якою, представляючись волонтерами, дзвонили представникам влади та духовенства, зокрема військовим капеланам, контакти яких знаходили в інтернеті, і під вигаданим ім’ям пропонували передати безоплатно потреби ЗСУ позашляховики, яких насправді не мали.

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При цьому запевняли, що перебувають за кордоном і просили перерахувати на їхні банківські рахунки кошти на паливо для заправки авто та подальшого відправлення їх у певні місця, що постраждали.

Представники влади та духовенства або самі перераховували кошти, або надавали контакти українських захисників із передовою.

Для конспірації підозрювані змінювали сім-картки мобільних операторів і під час телефонних розмов створювали імітацію, що автомобіль вже в дорозі – шум проїжджої частини, сигнали транспортних засобів тощо.

Після перерахування грошей на зазначені картки, зловмисники розподіляли їх між собою та витрачали на свій розсуд, таким чином легалізуючи отримані злочинним шляхом кошти.

Таким чином, «благодійникам» вдалося обдурити 6 довірливих громадян, які перерахували більше 130 тис. гривень. Гроші шахраї ділили між собою та витрачали на власні потреби.

Не дочекавшись обіцяного автомобіля, ошукані громадяни почали звертатися до поліції.

Підозрювані затримано. Двом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави близько 1 млн грн і 1,5 млн грн відповідно, третьому – цілодобовий домашній арешт.

За вчинене ним загрожує до восьми років ув’язнення.