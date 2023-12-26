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В Одессе псевдоволонтеры обманывали людей, желающих помочь военным на фронте

В Одессе псевдоволонтеры обманывали людей, желающих помочь военным на фронте

Трое одесситов собирали деньги на топливо для несуществующего автомобиля, который якобы из-за границы собирались доставить на фронт. Желая помочь военным, доверчивые люди перечислили «благодетелям» более 130 тыс. гривен.

Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Одесской области.

По данным следствия, трое одесситов в условиях военного положения решили нажиться на помощи для военнослужащих ВСУ, которые находятся в зоне боевых действий.

Дельцы разработали преступную схему заработка, по которой, представляясь волонтерами, звонили представителям власти и духовенства, в частности военным капелланам, контакты которых находили в интернете, и под вымышленным именем предлагали передать безвозмездно на нужды ВСУ внедорожники, которых на самом деле не имели.

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При этом уверяли, что находятся за рубежом и просили перечислить на их банковские счета средства на топливо для заправки авто и последующей отправки их в определенные пострадавшими места.

Представители власти и духовенства либо сами перечисляли средства, либо оказывали контакты украинских защитников с передовой.

Для конспирации подозреваемые меняли сим-карты мобильных операторов и во время телефонных разговоров создавали имитацию, что автомобиль уже в пути – шум  проезжей части, сигналы транспортных средств и т.д.

После перечисления денег на указанные карточки, злоумышленники распределяли их между собой и тратили по своему усмотрению, таким образом легализуя полученные преступным путем средства.

Таким образом, «благодетелям» удалось обмануть 6 доверчивых граждан, которые перечислили им более 130 тыс. гривен. Деньги мошенники делили между собой и тратили на собственные нужды.

Не дождавшись обещанного автомобиля, обманутые граждане стали обращаться в полицию.

Подозреваемые задержаны. Двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога около 1 млн грн и 1,5 млн грн соответственно, третьему — круглосуточный домашний арест.

За совершенное им грозит до восьми лет заключения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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