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В Одесі провели в останню путь двох бійців тероборони, які загинули на Херсонщині

В Одесі провели в останню путь двох бійців тероборони, які загинули на Херсонщині

В Одесі попрощались з двома військовослужбовцями 126-ї окремої бригади тероборони Едуардом Ращуком та Олексієм Задорожним. Бійці загинули, виконуючи бойове завдання 10 та 8 серпня 2023 року на Херсонщині. Про це повідомляє видання “Суспільне”.

Попрощатися з військовослужбовцями прийшли кілька сотень людей.

Едуард Ращук прийшов добровольцем з початком повномасштабного вторгенняпрсії в України. Одразу записався в 126-у окрему бригаду тероборони Одеси.

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Едуард Ращук був найстарший у своїй роті, за що й отримав позивний “Дід”, розповів побратим загиблого Дмитро Орлов.

Військовослужбовець Олексій Задорожний також пішов до армії добровольцем, і також до 126-ї бригади тероборони.

Нагадаємо, що в Одесі вирішили перейменовувати окремі вулиці на честь одеситів, які загинули під час російсько-української війни. Історико-топонімічна комісія міськради знайшла компроміс: їх будуть називати на честь полеглих військових, які отримали звання “Герой України” або стали повними кавалерами ордену “За мужність”.

Фото: “Суспільне”

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