В Одессе провели в последний путь двух бойцов терробороны, погибших на Херсонщине

В Одессе простились с двумя военнослужащими 126-й отдельной бригады терробороны Эдуардом Ращуком и Алексеем Задорожным. Бойцы погибли, выполняя боевое задание 10 и 8 августа 2023 года в Херсонской области. Об этом сообщает издание «Суспільне».

Проститься с военнослужащими пришли несколько сотен человек.

Эдуард Ращук пришел добровольцем с началом полномасштабного вторжения росси в Украину. Сразу записался в 126 отдельную бригаду терробороны Одессы.

Эдуард Ращук был самым старшим в своей роте, за что и получил позывной «Дед», рассказал побратим погибшего Дмитрий Орлов.

Военнослужащий Алексей Задорожный также пошел в армию добровольцем, и также в 126-ю бригаду терробороны.

Напомним, что в Одессе решили переименовывать отдельные улицы в честь одесситов, погибших во время российско-украинской войны. Историко-топонимическая комиссия горсовета нашла компромисс: их будут называть в честь павших военных, получивших звание «Герой Украины» или ставших полными кавалерами ордена «За мужество».

Фото: «Суспільне»