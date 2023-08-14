В Одесі на честь загиблих військовослужбовців будуть перейменовувати вулиці: деталі

В Одесі вирішили перейменовувати окремі вулиці на честь одеситів, які загинули під час російсько-української війни. Історико-топонімічна комісія міськради знайшла компроміс: їх будуть називати на честь полеглих військових, які отримали звання “Герой України” або стали повними кавалерами ордену “За мужність”.

Про це 14 серпня 2023 року під час брифінгу в Одеській міськраді розповів член Історико-топонімічної комісії Олександр Бабіч.

У міськраді повідомили, що таке рішення комісія прийняла 20 липня. За словами Бабіча, до кінця війни та перемоги України комісія обрала саме такий критерій, щоб вже почати вшановувати загиблих військових.

До кінця війни, до перемоги ще буде дуже багато загиблих. Я впевнений, на жаль, що будуть герої, чиї подвиги будуть набагато більшими, набагато потужними, значущими для нас, для наших дітей як пам’ять. І нам треба буде оцінювати, чий подвиг більший, чий подвиг для нас важливіший і треба його саме пам’ятати. я як член комісії не хотів на себе брати відповідальність зрозуміти, хто більший герой, хто менший, але ми вимушені будемо це робити. Тому поки що критерій Герой України або повний кавалер ордену “За мужність” нам дає можливість з цією категорією якось працювати і вже вшанувати пам’ять наших хлопців, які загинули на цій війні, —

сказав Олександр Бабіч на прес-конференції.

Нагадаємо, що в ніч з 13 на 14 серпня 2023 роу росія застосувала “хвильову” ракетну атаку та атаку шахідами на Одесу. Всі ракети та БПЛА були збиті, але наслідки для міста жахливі – ситуацію прокоментували в Оперативному командуванні “Південь”.

Фото: Одеська міська рада