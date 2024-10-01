В Одесі пролунав вибух – ворог атакував балістикою

Удень, у вівторок, 1 жовтня 2024 року, в Одесі пролунав сильний вибух. Перед цим повідомлялося про вихід балістики в бік Одеського району. Попередньо, є «приліт».
Сигнал повітряної тривоги пролунав о 12:25. А вже за хвилину – о 12:26 одесити почули вибух.
За попередньою інформацією моніторингових каналів, вибух прогримів в Одеському районі, було застосовано одну балістичну ракету «Іскандер-М».
Загроза балістики актуальна до відбою.
«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і при появі актуальної інформації відразу ж сповістить своїх читачів.
Раніше внаслідок ворожого обстрілу Ізмаїла вранці 27 вересня загинули 3 людини, ще 14 поранені, серед яких 3 дітей. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Ліквідація наслідків атаки триває досі.