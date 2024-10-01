Новости Одессы и Одесской области

В Одессе прозвучал взрыв – враг атаковал баллистикой

В Одессе прозвучал взрыв – враг атаковал баллистикой

Днем, во вторник, 1 октября 2024 года, в Одессе прозвучал сильный взрыв. Перед этим сообщалось о выходе баллистики в сторону Одесского района. Предварительно, есть «прилет».

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 12:25. А уже через минуту — в 12:26 одесситы услышали взрыв.

По предварительной информации мониторинговых каналов, взрыв прогремел в Одесском районе, была применена одна баллистическая ракета «Искандер-М».

Угроза баллистики актуальна до отбоя.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении актуальной информации сразу же оповестит своих читателей.

Ранее в результате вражеского обстрела Измаила утром 27 сентября погибли 3 человека, еще 14 ранены, среди которых 3 детей. Повреждения получила гражданская инфраструктура. Ликвидация последствий атаки продолжается до сих пор.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua