В Одессе прозвучал взрыв – враг атаковал баллистикой

Днем, во вторник, 1 октября 2024 года, в Одессе прозвучал сильный взрыв. Перед этим сообщалось о выходе баллистики в сторону Одесского района. Предварительно, есть «прилет».
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 12:25. А уже через минуту — в 12:26 одесситы услышали взрыв.
По предварительной информации мониторинговых каналов, взрыв прогремел в Одесском районе, была применена одна баллистическая ракета «Искандер-М».
Угроза баллистики актуальна до отбоя.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении актуальной информации сразу же оповестит своих читателей.
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