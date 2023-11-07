В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки ракетного обстрілу та надавати допомогу

Одеса досі оговтується від прильотів увечері 5 листопада. Сьогодні, впродовж дня, на вул. Софіївській комунальники вивозили сміття, герметизували квартири та ремонтували покрівлі.
Про це повідомила директорка департаменту міського господарства Наталя Мостовських.
За її словами, комунальні служби привели до ладу санітарно-технічний стан вул. Софіївської, куди вдарила російська ракета, утворивши величезну вирву посеред проїжджої частини. Загалом було вивезено майже 90 т сміття.
Також від уламків та сміття очистили вулицю Чернишевського й прилеглі провулки. Комунальники та керуючі компанії допомагають одеситам герметизувати квартири та будинки – склять та закривають плівкою й ОSB-плитами вибиті вікна.
Значно постраждала на будинках покрівля. Загалом майже 1000 кв. м покрівлі потребує заміни й балок, і перекриття, й інших елементів. Наразі шифер надається гуманітарними компаніями, які співпрацюють з міськрадою.
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Що стосується ремонтних робіт на комунікаціях, то вже вчора компанія “Інфоксводоканал” полагодила водовід і увечері всі мешканці вул. Софіївської та прилеглих будинків отримали воду у квартирах.
Компанія “Одесагаз” проводить роботи з герметизації пошкодженого газопроводу і за дві доби планується підключити увесь мікрорайон до газопостачання.
Наразі продовжується обстеження квартир у Приморському та Хаджибейському районах, які зазнали ушкоджень. Складаються акти, аби люди змогли звернутися до районних адміністрацій та отримати матеріальну допомогу від міста.
В штабах, які розгорнули на вул. Софіївській, 5 та на вул. Чернишевського, 92 одеситам, чиє майно постраждало внаслідок російської атаки, розповідають, що є електронна допомога та роз’яснюють алгоритм дій для подачі документів на отримання допомоги.