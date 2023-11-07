В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки ракетного обстрілу та надавати допомогу

Про це повідомила директорка департаменту міського господарства Наталя Мостовських.

За її словами, комунальні служби привели до ладу санітарно-технічний стан вул. Софіївської, куди вдарила російська ракета, утворивши величезну вирву посеред проїжджої частини. Загалом було вивезено майже 90 т сміття.

Також від уламків та сміття очистили вулицю Чернишевського й прилеглі провулки. Комунальники та керуючі компанії допомагають одеситам герметизувати квартири та будинки – склять та закривають плівкою й ОSB-плитами вибиті вікна.

Значно постраждала на будинках покрівля. Загалом майже 1000 кв. м покрівлі потребує заміни й балок, і перекриття, й інших елементів. Наразі шифер надається гуманітарними компаніями, які співпрацюють з міськрадою.

Що стосується ремонтних робіт на комунікаціях, то вже вчора компанія “Інфоксводоканал” полагодила водовід і увечері всі мешканці вул. Софіївської та прилеглих будинків отримали воду у квартирах.

Компанія “Одесагаз” проводить роботи з герметизації пошкодженого газопроводу і за дві доби планується підключити увесь мікрорайон до газопостачання.

Наразі продовжується обстеження квартир у Приморському та Хаджибейському районах, які зазнали ушкоджень. Складаються акти, аби люди змогли звернутися до районних адміністрацій та отримати матеріальну допомогу від міста.

В штабах, які розгорнули на вул. Софіївській, 5 та на вул. Чернишевського, 92 одеситам, чиє майно постраждало внаслідок російської атаки, розповідають, що є електронна допомога та роз’яснюють алгоритм дій для подачі документів на отримання допомоги.