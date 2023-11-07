В Одессе продолжают ликвидировать последствия ракетных обстрелов и оказывать помощь

Об этом сообщила директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

По ее словам, коммунальные службы привели в порядок санитарно-техническое состояние ул. Софиевской, куда ударила российская ракета, образовав огромную воронку посреди проезжей части. В общей сложности было вывезено почти 90 т мусора.

Также от обломков и мусора очистили улицу Чернышевского и близлежащие переулки. Коммунальщики и управляющие компании помогают одесситам герметизировать квартиры и дома — стекла и закрывают пленкой и ОSB-плитами выбитые окна.

Значительно пострадала на домах кровля. В общей сложности почти 1000 кв. м кровли требует замены балок, перекрытия, и других элементов. В настоящее время шифер предоставляется гуманитарными компаниями, сотрудничающими с горсоветом.

Что касается ремонтных работ на коммуникациях, то уже вчера компания «Инфоксводоканал» починила водопровод и вечером все жители ул. Софиевской и близлежащих домов получили воду в квартиры.

Компания «Одессагаз» проводит работы по герметизации поврежденного газопровода и за двое суток планируется подключить весь микрорайон к газоснабжению.

В настоящее время продолжается обследование квартир в Приморском и Хаджибейском районах, которые получили повреждения. Составляются акты, чтобы люди смогли обратиться в районные администрации и получить материальную помощь от города.

В штабах, развернутых на ул. Софиевской, 5 и ул. Чернышевского, 92 одесситам, чье имущество пострадало в результате российской атаки, рассказывают, что есть электронная помощь и разъясняют алгоритм действий по подаче документов на получение помощи.