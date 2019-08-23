Как устроить в садик ребенка с особыми потребностями?

Теперь дети с особыми образовательными потребностями смогут посещать внешкольные учреждения – Кабмин определил соответствующий Порядок. Решение было принято 21 августа, во время заседания Правительства.
Чтобы ребенка с особыми образовательными потребностями зачислили в детский садик, его родителям или законным представителям необходимо написать заявление в дошкольное учреждение. Также потребуются документы, которые подтверждают наличие особых образовательных потребностей:
- вывод комиссии ИРЦ -Инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ сейчас работают вместо Психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК), которые занимались этим вопросом раньше);
- индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью.
В свою очередь, руководитель учреждения обязан создать инклюзивную группу, где будет обучаться такой ребенок.
Кроме того, в дошкольном учреждении обязаны сформировать команду психолого-педагогического сопровождения.
Туда должны войти педагогические работники, администрация заведения и при необходимости другие специалисты. Команда будет работать над разработкой индивидуального учебного плана для ребенка с особыми образовательными потребностями. Родители также смогут принимать участие в разработке учебного плана для своего ребенка.
Читайте также:
Школа толерантности: готовы ли одесские школы к созданию инклюзивных классов?
Фото: istok-audio.com
А с какого перепугу «родители также смогут принимать участие в разработке учебного плана»???
Они что – профильные специалисты,или кто?..
Избранные?
Просто очередные потерпевшие?
Побольше двойных стандартов,это ж наш профиль!
А денюжки — разумеется,в приличных размерах — вот они-то по-прежнему решают всё,в Одессе-Маме так точно.