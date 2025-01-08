В Одесі продають право забрати за борги триповерхову квартиру в Аркадії з пентхаусом

Держава виставила на продаж борги збанкрутілого банку, заставою під які є апартаменти площею понад 1000 квадратних метрів, що займають три верхні поверхи елітного будинку в Аркадії.
Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.
Йдеться про продаж активів АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», який ліквідується Фондом гарантування вкладів. На торги виставлено право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно.
Заставою за кредитним договором оформлено нерухомість преміум-класу на Гагарінському плото в Аркадії, а саме: 11, 12 і технічний поверхи 16-поверхового будинку площею 1080,5 кв м.
Початкова ціна лота – 63,4 млн грн.
Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи.
Раніше активи вже торгувалися на англійських і голландських аукціонах, проте не знайшли свого покупця. Останні торги було призначено на 18 вересня 2024 року, але аукціон не відбувся.
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