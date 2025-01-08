В Одесі продають право забрати за борги триповерхову квартиру в Аркадії з пентхаусом

Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

Йдеться про продаж активів АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», який ліквідується Фондом гарантування вкладів. На торги виставлено право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно.

Заставою за кредитним договором оформлено нерухомість преміум-класу на Гагарінському плото в Аркадії, а саме: 11, 12 і технічний поверхи 16-поверхового будинку площею 1080,5 кв м.

Початкова ціна лота – 63,4 млн грн.

Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи.

Раніше активи вже торгувалися на англійських і голландських аукціонах, проте не знайшли свого покупця. Останні торги було призначено на 18 вересня 2024 року, але аукціон не відбувся.

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