В Одессе продают право забрать за долги трехэтажную квартиру в Аркадии с пентхаусом

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

Речь идет о продаже активов АО «УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК», который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов. На торги выставлено право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество.

Залогом по кредитному договору оформлена недвижимость премиум-класса на Гагаринском плото в Аркадии, а именно: 11, 12 и технический этажи 16-этажного дома площадью 1080,5 кв м.

Начальная цена лота — 63,4 млн грн.

Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица.

Ранее активы уже торговались на английских и голландских аукционах, однако не нашли своего покупателя. Последние торги были назначены на 18 сентября 2024 года, но аукцион не состоялся.

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