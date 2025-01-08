В Одессе продают право забрать за долги трехэтажную квартиру в Аркадии с пентхаусом

Государство выставило на продажу долги обанкротившегося банка, залогом под которые являются апартаменты площадью более 1000 квадратных метров, занимающие три верхних этажа элитного дома в Аркадии.
Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.
Речь идет о продаже активов АО «УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК», который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов. На торги выставлено право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество.
Залогом по кредитному договору оформлена недвижимость премиум-класса на Гагаринском плото в Аркадии, а именно: 11, 12 и технический этажи 16-этажного дома площадью 1080,5 кв м.
Начальная цена лота — 63,4 млн грн.
Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица.
Ранее активы уже торговались на английских и голландских аукционах, однако не нашли своего покупателя. Последние торги были назначены на 18 сентября 2024 года, но аукцион не состоялся.
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