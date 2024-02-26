В Одесі представили марку, присвячену мисливцям за шахедами

Як повідомили в Державній прикордонній службі України, випуск поштового блоку відбувся за ініціативи прикордонників Одеського загону, відомого одеського фотохудожника Бориса Бухмана та Укрпошти.

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На поштових марках відтворено образи захисників півдня, які символізують незламність українського війська, що два роки поспіль захищає наше українське небо від смертоносних “шахедів”. На рахунку прикордонників – 76 знищених дронів-камікадзе на півдні України.

“За кожною знищеною ціллю – злагоджена та професійна робота воїнів-прикордонників. Вони завжди стоять обличчям до небезпеки, випромінюючи стійкість, мужність, незламність, силу і міць, а також безумовну впевненість і віру в перемогу. Вони – ті, хто захищає наше небо, наших дітей і гідне майбутнє нашої країни!”, – йдеться в повідомленні прикордонної служби.

Марку “Мисливці за “шахедами” прикордонники презентували на відкритті фотовиставки Бориса Бухмана під назвою “731 день і 8 років війни”. На цьому ж заході було погашено ще одну марку під назвою “Одеський морвокзал”.

Марки надійдуть у продаж у поштовому наборі: з конвертами та картками. Кошти, отримані від їхнього продажу, буде спрямовано на потреби захисників України.

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