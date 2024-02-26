В Одессе представили марку, посвященную охотникам за шахедами

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, выпуск почтового блока состоялся по инициативе пограничников Одесского отряда, известного одесского фотохудожника Бориса Бухмана и Укрпочты.

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На почтовых марках воспроизведены образы защитников юга, символизирующие несокрушимость украинского войска, которое два года подряд защищает наше украинское небо от смертоносных «шахедов». На счету пограничников — 76 уничтоженных дронов-камикадзе на юге Украины.

«За каждой уничтоженной целью — слаженная и профессиональная работа воинов-пограничников. Они всегда стоят лицом к опасности, излучая стойкость, мужество, несокрушимость, силу и мощь, а также безусловную уверенность и веру в победу. Они — те, кто защищает наше небо, наших детей и достойное будущее нашей страны!», — говорится в сообщении пограничной службы.

Марку «Охотники за «шахедами» пограничники презентовали на открытии фотовыставки Бориса Бухмана под названием «731 день и 8 лет войны». На этом же мероприятии была погашена еще одна марка под названием «Одесский морвокзал».

Марки поступят в продажу в почтовом наборе: с конвертами и карточками. Средства, полученные от их продажи, будут направлены на нужды защитников Украины.

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