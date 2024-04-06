Війна, день 773: наслідки нічної масованої атаки

Нетипова атака на Херсонщині

У ніч на 6 квітня ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару. Російські окупанти атакували 32 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136», а також шістьма ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-3, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 і однією крилатою ракетою «Калібр».

Внаслідок протиповітряного бою було збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету «Калібр» та 28 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Як пояснили в ОК «Південь», ця атака була нетиповою: цього разу ворог сконцентрувався на Херсонщині – прифронтовій області. Окупанти розуміють особливість нинішньої пори року – атакували сільськогосподарські потужності регіону, щоб перешкодити йому повноцінно відновлюватись після деокупації.

Напружена бойова робота на півдні країни тривала близько п’яти годин. Ворог атакував ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із південного напрямку. 14 дронів вдалося знищити: 7 на Херсонщині, по 3 на Запоріжжі та Дніпропетровщині, ще 1 – на Миколаївщині.

При цьому було влучання в сільськогосподарське підприємство. Пожежу було оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

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Рашисти вдарили по Харкову та Запоріжжю: є жертви

Крім того, цієї ночі росіяни завдали удару безпілотниками по Харкову. «Приліт» «шахедів» припав по житловій забудові – пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та авто.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, внаслідок нічного удару відомо про 6 загиблих та 10 поранених.

А перед світанком ворог із південного напрямку вдарив ракетами по Запоріжжю. Під ударом опинилася промисловість регіону. Стало відомо про 4-х загиблих та 25 поранених. Понівечено виробничі будівлі.

Також протягом доби окупанти завдали 260 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Про ситуацію на фронті на ранок 6 квітня 2024 року

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки за 2 засобами протиповітряної оборони, 5 артилерійськими засобами, 1 пунктом управління, 1 пунктом управління БпЛА, 3 районами зосередження ворога та 1 іншим важливим об’єктом ворога.

Втрати ворога: плюс близько 800 мертвих окупантів за добу

За добу Сили оборони ліквідували 790 окупантів. Крім того, противник втратив 24 танки, 38 бронемашин, 41 артилерійську систему, 3-х реактивних установок залпового вогню, 2-х засобів ППО, 75 одиниць авто та спецтехніки противника.