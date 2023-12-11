В Одесі показали фільм про звірства росіян у Бучі

Події, відображені у фільмі переносять глядачів у лютий – квітень 2022 року. Головний герой, Костянтин Гудаускас – литовський єврей, громадянин Казахстану. У 2019 році його засудили на батьківщині за громадянську позицію, після чого він отримав притулок в Україні і жив у Бучі.

З початком російського вторгнення завдяки своєму казахському паспорту, Костянтин скористався можливістю проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити звідти мирних жителів. Таким чином він врятував 203 людини.

Коли я почув історію цієї людини, говорить Олександр, – я зрозумів, що це може бути потужний міжнародний проєкт. Він міг поїхати в перший же день, але він залишився і це такий потужний меседж всім іноземцям, що треба робити справжній людині, коли відбувається таке зло.

Але не лише історія Костянтина (його, до речі зіграв польський актор Цезарій Лукашевич) була документально відображена у фільмі. Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомель… Всі ці міста, герої та події навколо них – реальні і лише художньо поєднані між собою. Ці люди, або їхні родичі консультували знімальну групу, а у фінальних титрах автори розказали про їхню подальшу долю. Також на етапі створення сценарію були залучені співробітники Головного управління розвідки України. Тож всі факти пройшли декілька етапів перевірки на відповідність. Загалом над стрічкою працювали 80 фахівців та понад 120 акторіві.

Фільм зняли за недержавні гроші, розповідає Олександр Щур. Це була принципова позиція команди. Таким чином, фінансування було отримано від українців, поляків, американців, канадців. Зараз “Буча” знаходиться на фінальній стадії виробництва і готується до туру країнами Європи та Північної Америки з показами в Гарвардському та Колумбійському університетах. Також в планах – продаж фільму популярній стрімінговій платформі та показ на відомих кінофорумах.

Прем’єрний показ має відбутися на Берлінському кінофестивалі, який відбудеться з 15 по 25 лютого. Це надзвичайно важливо, вважають творці стрічки, адже України має певні проблеми з інформаційною політикою за кордоном.

Саме художнє кіно може привернути увагу великої кількості людей. По друге, воно може спровокувати на емоції. Нам потрібна велика підтримка, прийшов час культурної зброї. Цей фільм коштує десяту частину одного танку, але з його допомогою ми зможемо підірвати потужну “культурну бомбу”, – впевнений Олександр Щур.

Олександра Щура дуже непокоїть той факт, що росіяни вже зняли художній фільм “Свідок” де розповідають, як українці вбивали один одного в Бучі. Саме тому треба поспішати, щоб ця брехня не встигла потрапити на міжнародні майданчики. Підтримати проєкт “Буча” може кожний, задонатив з сайту фільму.