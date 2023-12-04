В Одесі покарали китайського блогера, який знімав роботу ППО

Про це йдеться у рішенні Приморського районного суду Одеси.

У рішенні суду сказано, що блогер знімав роботу ППО, а потім публікував ролики, в яких давав коментарі щодо місця та часу зйомки, характеристики звуків, фактів поразки мети та наслідків влучення.

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За цими відеозаписами можна ідентифікувати розташування вогневих груп Військово-морських сил ЗСУ на території Одеси, а також кількість та вид застосованої техніки.

У суді чоловік повністю визнав свою провину та щиро покаявся. Його дії кваліфікували за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України як поширення інформації про розташування Збройних Сил України.

Суд прийняв до уваги, що чоловік дотримується проукраїнської позиції, негативно налаштований щодо загарбницьких дій російської федерації, перерахував на потреби ЗСУ 150 тисяч гривень, а також здійснює волонтерську діяльність на користь української армії.

Блогера засудили до п’яти років позбавлення волі, проте звільнили від ув’язнення та призначили річний випробувальний термін.

Зазначимо, раніше суд Одеси ув’язнив чоловіка без можливості виходу на волю під заставу за публікацію в мережі роботи української протиповітряної оборони.