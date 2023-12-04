Новости Одессы и Одесской области

В Одессе наказали китайского блогера, который снимал работу ПВО

В Одессе наказали китайского блогера, который снимал работу ПВО

В Одессе осудили гражданина Китая, который публиковал на YouTube видео с работой украинской противовоздушной обороны в городе. Блогера приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.

Об этом говорится в решении Приморского районного суда Одессы.

В решении суда сказано, что блогер снимал работу ПВО, а затем публиковал ролики, в которых давал комментарии относительно места и времени съемки, характеристики звуков, фактов поражения цели и последствий попадания.

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По этим видеозаписям возможно идентифицировать расположение огневых групп Военно-морских сил ВСУ на территории Одессы, а также количество и вид примененной техники.

В суде мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, как распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Суд принял во внимание, что мужчина придерживается проукраинской позиции, негативно настроен в отношении захватнических действий российской федерации, перечислил на нужды ВСУ 150 тысяч  гривен, а также осуществляет волонтерскую деятельность в пользу украинской армии.

Блогера приговорили к пяти годам лишения свободы, однако освободили от тюремного заключения и назначили годичный испытательный срок.

Отметим, ранее суд Одессы заключил под стражу мужчину без возможности выхода на свободу под залог за публикацию в сети работы украинской противовоздушной обороны.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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