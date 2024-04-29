За прибудову на будинку Гоголя власнику загрожує значний штраф

Про це у Фейсбук повідомив керівник управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

В Одесі проведено позапланову перевірку порушення будівельного законодавства під час реконструкції будинку Гоголя на вул. Гоголя, 11. Її проводила Держінспекція містобудування із залученням представників Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради.

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Як повідомлялося раніше, у 2023 році під виглядом продовження протиаварійних робіт на будівлі розпочалося зведення третього поверху з боку двору та влаштування нових балконів. Фактично власник самовільно намагається пристосувати житловий будинок під готель.

За результатами проведення позапланової перевірки складено матеріали про порушення. Згідно із Законом України, сума штрафних санкцій становить 2 млн 720 тисяч 700 грн.

Нагадаємо, зведений у 1846-1849 роках будинок на Гоголя є об’єктом культурної спадщини і внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення. Зараз будинком володіє ТОВ “Хілс Інвест”.