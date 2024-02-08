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В Одесі почали відключати світло боржникам: де не буде світла 8 лютого

В Одесі почали відключати світло боржникам: де не буде світла 8 лютого

У четвер, 8 лютого, у зв’язку з ремонтними роботами ДТЕК, багато одеситів залишилися без електроенергії. Також заплановано відключення будинків на підставі заборгованості за спожиту електроенергію.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

Відключення за борги

  • Тираспільське шосе, 29,
  • Ю. Фесенко, 9.

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Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Троїцька, 41,43а,43б,
  • Івана Буніна, 19,21,
  • Пушкінська, 16,
  • Довженко, 9,
  • Іоганна Гена 1,3,5,6,6б,7,8,9,11,
  • Стовпова, 17, 20, 20а, 22, 24, 24/11, 24а, 24б,26,
  • вул. Суперфосфатна, Брестська 2, 3,5,7,9,11,11а,13б,
  • Лугова,
  • Новікова, 17а,
  • Остапа Вишні, 2, 6а, 8,10, 12, 14, 16,
  • Танкістів, Стовпова, 15б,15в,15д,17/корп.1,
  • вул. Кандинського,
  • Довженко,
  • Глиняна,
  • Кибальчича,
  • Малиновського Маршала, 30, 32, 34, 36,38,40,42,42а,44,46, 48,50,52,52/корп.1, 54,56,58, 60,62,
  • Перовської Софії,
  • Республіканська, 1,2,3,4,5,6,7,9,
  • Тимошенка Олександра,
  • пров. Квітковий 2-а
  • Лагерна, 13,22,23,
  • Багрицького 40-48б,
  • Бреуса, 37,39,43а,
  • Весіння,
  • Кристалівського,
  • пров. Покровський, 6,8,10,

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • просп. Ак. Глушко, 11е,11є, 11Д,
  • Довга, Офіцерська,
  • С.Яхненка,
  • пров.1-й Офіцерський,
  • пров. Ліверпульський,
  • пров. Рибальський,
  • Абрикосова,
  • Горіхова,
  • Дубовий Гай,
  • Макаренка,
  • Тімірязєва,
  • пров. 1-й, 2-й Тепличний,
  • пров. 1-й Тимірязєва, 1,2,5,
  • пров. Дружний,
  • Люстдорфська дорога,179-233,240,
  • Писарева,
  • Псковська, 8,8а,10, 12,17,17а,19,19а,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності,196,
  • пров.1-й, 2-й Сирітській,
  • пров. Лінійний,1,1а,2,3,4,6,
  • пров. Люстдорфській, 2,3,4,6,7,9,
  • пров.Псковський,1,1а,2,3,4,5,6,9, 9/корп.4,9/корп.5,11,12,14,
  • пров. Чорноморський, 3,5,
  • Зелена,
  • пров. Смілий 1,2,3,4,5,7,9,10,11,11а,12,14,14/1,16,
  • Ак. Гамалії 23/уч, корп.20,51/уч.9, 67б, 82,
  • Трамвайна, Тролейбусна,
  • пров. Вишневий, 46,48,50,
  • пров. Електричний 4а,4б.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Миколаївська дорога, 168,257,257б,259,261,261/корп.1,263,263а,
  • пров. Векслера, 1,
  • Молодогвардійська, 1-а,2-а,3-а,4-а, 6а
  • Садова,
  • Державіна, 3,
  • Ростовська,
  • Південна дорога,
  • Дніпровська, 49,52,
  • Донецька,
  • Кишинівська,
  • Ломоносова,
  • Мала Садова,
  • Капітана Кузнєцова,
  • Керченська,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • Велика Садова,
  • просп. Добровольського, 52,
  • пров. Людмили Гінзбург,
  • пров. Оранжерейний,
  • Хуторська,
  • Ак. Панкратової,
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Котляревського,
  • Кругова,
  • Геологічна, 9,9а,23а,
  • Степова,
  • пров. Цементний, 6а,
  • пров. Шебелинський, 13а,15,15а,17,18,18а,19,21,23,25,27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабінету Міністрів, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг. Також відновлено стягнення заборгованості з житлово-комунальних послуг у судовому порядку та відключення від комунальних послуг.

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