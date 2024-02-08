В Одесі почали відключати світло боржникам: де не буде світла 8 лютого

У четвер, 8 лютого, у зв’язку з ремонтними роботами ДТЕК, багато одеситів залишилися без електроенергії. Також заплановано відключення будинків на підставі заборгованості за спожиту електроенергію.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
Відключення за борги
- Тираспільське шосе, 29,
- Ю. Фесенко, 9.
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Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Троїцька, 41,43а,43б,
- Івана Буніна, 19,21,
- Пушкінська, 16,
- Довженко, 9,
- Іоганна Гена 1,3,5,6,6б,7,8,9,11,
- Стовпова, 17, 20, 20а, 22, 24, 24/11, 24а, 24б,26,
- вул. Суперфосфатна, Брестська 2, 3,5,7,9,11,11а,13б,
- Лугова,
- Новікова, 17а,
- Остапа Вишні, 2, 6а, 8,10, 12, 14, 16,
- Танкістів, Стовпова, 15б,15в,15д,17/корп.1,
- вул. Кандинського,
- Довженко,
- Глиняна,
- Кибальчича,
- Малиновського Маршала, 30, 32, 34, 36,38,40,42,42а,44,46, 48,50,52,52/корп.1, 54,56,58, 60,62,
- Перовської Софії,
- Республіканська, 1,2,3,4,5,6,7,9,
- Тимошенка Олександра,
- пров. Квітковий 2-а
- Лагерна, 13,22,23,
- Багрицького 40-48б,
- Бреуса, 37,39,43а,
- Весіння,
- Кристалівського,
- пров. Покровський, 6,8,10,
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- просп. Ак. Глушко, 11е,11є, 11Д,
- Довга, Офіцерська,
- С.Яхненка,
- пров.1-й Офіцерський,
- пров. Ліверпульський,
- пров. Рибальський,
- Абрикосова,
- Горіхова,
- Дубовий Гай,
- Макаренка,
- Тімірязєва,
- пров. 1-й, 2-й Тепличний,
- пров. 1-й Тимірязєва, 1,2,5,
- пров. Дружний,
- Люстдорфська дорога,179-233,240,
- Писарева,
- Псковська, 8,8а,10, 12,17,17а,19,19а,
- Рибальська, 20,
- Рівності,196,
- пров.1-й, 2-й Сирітській,
- пров. Лінійний,1,1а,2,3,4,6,
- пров. Люстдорфській, 2,3,4,6,7,9,
- пров.Псковський,1,1а,2,3,4,5,6,9, 9/корп.4,9/корп.5,11,12,14,
- пров. Чорноморський, 3,5,
- Зелена,
- пров. Смілий 1,2,3,4,5,7,9,10,11,11а,12,14,14/1,16,
- Ак. Гамалії 23/уч, корп.20,51/уч.9, 67б, 82,
- Трамвайна, Тролейбусна,
- пров. Вишневий, 46,48,50,
- пров. Електричний 4а,4б.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- Миколаївська дорога, 168,257,257б,259,261,261/корп.1,263,263а,
- пров. Векслера, 1,
- Молодогвардійська, 1-а,2-а,3-а,4-а, 6а
- Садова,
- Державіна, 3,
- Ростовська,
- Південна дорога,
- Дніпровська, 49,52,
- Донецька,
- Кишинівська,
- Ломоносова,
- Мала Садова,
- Капітана Кузнєцова,
- Керченська,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- Велика Садова,
- просп. Добровольського, 52,
- пров. Людмили Гінзбург,
- пров. Оранжерейний,
- Хуторська,
- Ак. Панкратової,
- Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Котляревського,
- Кругова,
- Геологічна, 9,9а,23а,
- Степова,
- пров. Цементний, 6а,
- пров. Шебелинський, 13а,15,15а,17,18,18а,19,21,23,25,27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Нагадаємо, згідно з постановою Кабінету Міністрів, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг. Також відновлено стягнення заборгованості з житлово-комунальних послуг у судовому порядку та відключення від комунальних послуг.