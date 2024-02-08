В Одесі почали відключати світло боржникам: де не буде світла 8 лютого

Незважаючи на те, що календарна зима у нас ще не закінчилася, за погодою цього не скажеш: весна весною, і все тут! І ось один із доказів, що весна якщо ще й не прийшла остаточно, то вже точно не за горами: в Одесі вже почали розквітати весняні первоцвіти – проліски.

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