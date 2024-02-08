В Одессе начали отключать свет должникам: где не будет света 8 февраля

В четверг, 8 февраля, в связи с ремонтными работами ДТЭК, многие одесситы остались без электроэнергии. Также запланировано отключение домов на основании задолженности за потребленную электроэнергию.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
Отключение за долги
- Тираспольское шоссе, 29,
- Ю. Фесенко, 9.
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Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Троицкая, 41,43а,43б,
- Ивана Бунина, 19,21,
- Пушкинская, 16,
- Довженко, 9,
- Иоганна Гена 1,3,5,6,6б,7,8,9,11,
- Столбовая, 17, 20, 20а, 22, 24, 24/11, 24а, 24б,26,
- ул. Суперфосфатная,
- Брестская 2, 3,5,7,9,11,11а,13б,
- Луговая,
- Новикова, 17а,
- Остапа Вишни, 2, 6а, 8,10, 12, 14, 16,
- Танкистов, Столбовая, 15б,15в,15д,17/корп.1,
- Кандинского,
- Довженко,
- Глиняная,
- Кибальчича,
- Малиновского Маршала, 30, 32, 34, 36,38,40,42,42а,44,46, 48,50,52,52/корп.1, 54,56,58, 60,62,
- Перовской Софии,
- Республиканская, 1,2,3,4,5,6,7,9,
- Тимошенко Александра,
- пер. Цветочный 2-а
- Лагерная, 13,22,23,
- Багрицкого 40-48б,
- Бреуса, 37,39,43а,
- Весенний,
- Кристалловского,
переулок Покровский, 6,8,10,
Южный РЭС
Работы до 17.00
- просп. Ак. Глушко, 11е,11е, 11Д,
- Длинная,
- Офицерская,
- С.Яхненко,
- пер.1-ый Офицерский,
- пер. й Офицерский,
- пер. Ливерпульский,
- пер. Рыбальский,
- Абрикосовая,
- Ореховая,
- Дубовая Роща,
- Макаренко,
- Тимирязева,
- пер. 1-й, 2-й Тепличный,
- пер. 1-й Тимирязева, 1,2,5,
- пер. Дружный,
- Люстдорфская дорога,179-233,240,
- Писарева,
- Псковская, 8,8а,10, 12,17,17а,19,19а,
- Рыбальская, 20,
- Равенства,196,
- пров.1- й,
- 2-й Сиротский,
- пер. й, 2-й Сиротский,
- пер. Линейный,1,1а,2,3,4,6,
- пер. Люстдорфский, 2,3,4,6,7,9,
- пер.Псковский,1,1а,2,3,4,5,6,9, 9/корп.4,9 /корп.5,11,12,14,
- переулок Черноморский, 3,5,
- Зеленая,
- переулок Смелый 1,2,3,4,5,7,9,10,11,11а,12,14,14/1,16,
- Ак. Гамалеи 23/уч,
- корп.20,51/уч.9, 67б, 82,
- Трамвайная,
- Троллейбусная,
- переулок Вишневый, 46,48,50,
- переулок Электрический 4а,4б.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- Николаевская дорога, 168,257,257б,259,261,261/корп.1,263,263а,
- переулок Векслера, 1,
- Молодогвардейская, 1-а,2-а,3-а,4-а, 6а
- Садовая, Державина, 3,
- Ростовская,
- Южная дорога,
- Днепровская, 49,52,
- Донецкая,
- Кишиневская,
- Ломоносова,
- Малая Садовая,
- Капитана Кузнецова, .
- Керченская,
- пер. 1-й, 3-й Керченский,
- Большая Садовая,
- просп. Добровольского, 52,
- пер. Людмилы Гинзбург,
- пер. Оранжерейный,
- Хуторская,
- Ак. Панкратовой,
- Хавкина,
- пер. Цементный,
- Котляревского, Круговая,
- Геологическая, 9,9а,23а,
- Степная,
- переулок Цементный, 6а,
- переулок Шебелинский, 13а,15,15а,17,18,18а,19,21,23,25,27,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров, возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Также возобновлено взыскание задолженности по жилищно-коммунальным услугам в судебном порядке и отключение от коммунальных услуг.