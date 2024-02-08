В Одессе начали отключать свет должникам: где не будет света 8 февраля

Несмотря на то, что календарная зима у нас еще не закончилась, по погоде этого не скажешь: весна весной, и все тут! И вот одно из доказательств, что весна если еще и не пришла окончательно, то уж точно не за горами: в Одессе уже начали расцветать весенние первоцветы – подснежники.

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