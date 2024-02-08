Новости Одессы и Одесской области

В Одессе начали отключать свет должникам: где не будет света 8 февраля

В Одессе начали отключать свет должникам: где не будет света 8 февраля

В четверг, 8 февраля, в связи с ремонтными работами ДТЭК, многие одесситы остались без электроэнергии. Также запланировано отключение домов на основании задолженности за потребленную электроэнергию.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Отключение за долги

  • Тираспольское шоссе, 29,
  • Ю. Фесенко, 9.

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Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Троицкая, 41,43а,43б,
  • Ивана Бунина, 19,21,
  • Пушкинская, 16,
  • Довженко, 9,
  • Иоганна Гена 1,3,5,6,6б,7,8,9,11,
  • Столбовая, 17, 20, 20а, 22, 24, 24/11, 24а, 24б,26,
  • ул. Суперфосфатная,
  • Брестская 2, 3,5,7,9,11,11а,13б,
  • Луговая,
  • Новикова, 17а,
  • Остапа Вишни, 2, 6а, 8,10, 12, 14, 16,
  • Танкистов, Столбовая, 15б,15в,15д,17/корп.1,
  • Кандинского,
  • Довженко,
  • Глиняная,
  • Кибальчича,
  • Малиновского Маршала, 30, 32, 34, 36,38,40,42,42а,44,46, 48,50,52,52/корп.1, 54,56,58, 60,62,
  • Перовской Софии,
  • Республиканская, 1,2,3,4,5,6,7,9,
  • Тимошенко Александра,
  • пер. Цветочный 2-а
  • Лагерная, 13,22,23,
  • Багрицкого 40-48б,
  • Бреуса, 37,39,43а,
  • Весенний,
  • Кристалловского,
    переулок Покровский, 6,8,10,

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • просп. Ак. Глушко, 11е,11е, 11Д,
  • Длинная,
  • Офицерская,
  • С.Яхненко,
  • пер.1-ый Офицерский,
  • пер. й Офицерский,
  • пер. Ливерпульский,
  • пер. Рыбальский,
  • Абрикосовая,
  • Ореховая,
  • Дубовая Роща,
  • Макаренко,
  • Тимирязева,
  • пер. 1-й, 2-й Тепличный,
  • пер. 1-й Тимирязева, 1,2,5,
  • пер. Дружный,
  • Люстдорфская дорога,179-233,240,
  • Писарева,
  • Псковская, 8,8а,10, 12,17,17а,19,19а,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства,196,
  • пров.1- й,
  • 2-й Сиротский,
  • пер. й, 2-й Сиротский,
  • пер. Линейный,1,1а,2,3,4,6,
  • пер. Люстдорфский, 2,3,4,6,7,9,
  • пер.Псковский,1,1а,2,3,4,5,6,9, 9/корп.4,9 /корп.5,11,12,14,
  • переулок Черноморский, 3,5,
  • Зеленая,
  • переулок Смелый 1,2,3,4,5,7,9,10,11,11а,12,14,14/1,16,
  • Ак. Гамалеи 23/уч,
  • корп.20,51/уч.9, 67б, 82,
  • Трамвайная,
  • Троллейбусная,
  • переулок Вишневый, 46,48,50,
  • переулок Электрический 4а,4б.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • Николаевская дорога, 168,257,257б,259,261,261/корп.1,263,263а,
  • переулок Векслера, 1,
  • Молодогвардейская, 1-а,2-а,3-а,4-а, 6а
  • Садовая, Державина, 3,
  • Ростовская,
  • Южная дорога,
  • Днепровская, 49,52,
  • Донецкая,
  • Кишиневская,
  • Ломоносова,
  • Малая Садовая,
  • Капитана Кузнецова, .
  • Керченская,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский,
  • Большая Садовая,
  • просп. Добровольского, 52,
  • пер. Людмилы Гинзбург,
  • пер. Оранжерейный,
  • Хуторская,
  • Ак. Панкратовой,
  • Хавкина,
  • пер. Цементный,
  • Котляревского, Круговая,
  • Геологическая, 9,9а,23а,
  • Степная,
  • переулок Цементный, 6а,
  • переулок Шебелинский, 13а,15,15а,17,18,18а,19,21,23,25,27,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров, возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Также возобновлено взыскание задолженности по жилищно-коммунальным услугам в судебном порядке и отключение от коммунальных услуг.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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