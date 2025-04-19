На двох тумбах біля монумента залишать указ про присвоєння Одесі звання Міста-Героя, однак текст буде скорочено. Медаль «Золота Зірка» планують зменшити у розмірах. Імена Героїв Радянського Союзу та повних кавалерів ордена Слави не змінюватимуть.

Також оновлять написи на «крилах» меморіалу, що звернені до вулиці Генуезької. Замість діапазону «1941–1945» з’являться окремі дати: «1939» ліворуч і «1945» праворуч.

Архітекторка Ната Головченко, коментуючи зміни, зазначила, що під час попереднього ремонту обеліска інші частини меморіалу не оновлювали. Тепер разом із коригуванням написів пропонується замінити червоний граніт, що асоціюється з радянською символікою, на сірий.

Обеліск із золотою зіркою змінювати не планують, оскільки сама зірка не вважається радянською символікою.

Раніше ми повідомляли, що до стіни пам’яті в Одесі додали ще 90 імен Захисників