На двух тумбах возле монумента оставят указ о присвоении Одессе звания Города-Героя, однако текст будет сокращен. Медаль «Золотая Звезда» планируют уменьшить в размерах. Имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы менять не будут.

Также обновят надписи на «крыльях» мемориала, обращенных к улице Генуэзской. Вместо диапазона «1941-1945» появятся отдельные даты: «1939» слева и «1945» справа.

Архитектор Ната Головченко, комментируя изменения, отметила, что во время предыдущего ремонта обелиска другие части мемориала не обновляли. Теперь вместе с корректировкой надписей предлагается заменить красный гранит, ассоциирующийся с советской символикой, на серый.

Обелиск с золотой звездой менять не планируют, поскольку сама звезда не считается советской символикой.

Ранее мы сообщали, что к стене памяти в Одессе добавили еще 90 имен Защитников