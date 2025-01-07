В Одесі після капітального ремонту запрацював бювет на Таїрова (фото)

Як повідомили в прес-службі одеської мерії, цей бювет був закритий з початку вересня 2024 року.

Наразі капітальний ремонт артезіанської свердловини завершено.

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«В рамках проведення капітального ремонту відбулося буріння нової артезіанської свердловини, встановлено відповідне обладнання та наведено порядок у санітарній зоні свердловини. Фахівцями КП «Сервісний центр» проведено пусконалагоджувальні роботи обладнання для водопостачання від нової свердловини та виконано поточний ремонт зони видачі води», – розповіли в мерії.

Графік роботи бювету: з 8:00 до 20:00.

Нагадаємо, на території Одеси розташовані 16 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин – від 80 до 120 метрів. Усі бювети перебувають на обслуговуванні Комунального підприємства «Сервісний центр». Вода зі свердловин подається вільно і доступна кожному.