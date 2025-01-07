Новости Одессы и Одесской области

В Одессе после капитального ремонта заработал бювет на Таирова (фото)

В Одессе после капитального ремонта заработал бювет на Таирова (фото)

Сегодня, 7 января 2025 года, в Одессе после длительного ремонта вновь открыли для посетителей бюветный комплекс, расположенный по проспекту Князя Ярослава Мудрого (ранее – Академика Глушко), 1.

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Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, этот бювет был закрыт с начала сентября 2024 года.

В настоящее время капитальный ремонт артезианской скважины завершен.

Одесский бювет на Таирова

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«В рамках проведения капитального ремонта произошло бурение новой артезианской скважины, установлено соответствующее оборудование и наведен порядок в санитарной зоне скважины. Специалистами КП «Сервисный центр» были проведены пусконаладочные работы оборудования для водоснабжения от новой скважины и выполнен текущий ремонт зоны выдачи воды», – рассказали в мэрии.

Генератор у одесского бювета

График работы бювета: с 8:00 до 20:00.

Напомним, на территории Одессы расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании Коммунального предприятия Сервисный центр. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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