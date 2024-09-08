На півдні Одещини застрелився прикордонник: що відомо

Про це пише видання “Бессарабія.inform”, посилаючись на прес-службу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Так, у п’ятницю, 6 вересня 2024 року, керівництво одного з прикордонних загонів на Одещині виявило, що офіцер не прибув на службу, а потім з’ясувалося, що його вже немає в живих.

У Спеціалізованій прокуратурі розповіли, що лейтенант скоїв самогубство, вистріливши у голову із закріпленого за ним пістолета Макарова.

Мотиви його вчинку з’ясовуються.

Правоохоронними органами порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (з позначкою самогубство).

Раніше в Одесі 17-річна дівчина застрелила 23-річного десантника з автомата його друга.

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