В Одесі організували підвіз води в Київському та Хаджибейському районах: адреси

У зв’язку з аварійною ситуацією на водонасосній станції «Південна» та ремонтом кабелю електроживлення станції у частині міста тимчасово немає водопостачання. У двох районах міста організовано підвіз води.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.
Наразі, через відсутність води у цих двох районах, організований підвіз технічної води автоцистернами за наступними адресами:
- Небесної сотні, 83,
- Ак. Корольова, 80а,
- Ген.Петрова, 45/47,
- Космонавтів ріг Філатова,
- Шишкіна, 60а,
- Небесної Сотні, 15.
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Також у міськраді нагадали, що де в Київському та Хаджибейському районах міста працюють бюветні комплекси:
- бюветний комплекс на вул. Геранієвій,
- бюветний комплекс на просп. Ак. Глушка, 1,
- бюветний комплекс на просп. Небесної сотні, 14,
- бюветний комплекс 6-та ст. Великого Фонтану,
- бюветний комплекс на вул. Просвіти, 1-Д (зелена зона біля Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ï берегової батареї),
- бюветний комплекс на вул. Космонавтів, 17 а,
- бюветний комплекс на вул. I. Рабіна,
- бюветний комплекс на вул. Інглезі.