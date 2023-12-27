Новини Одеси та Одеської області

В Одесі організували підвіз води в Київському та Хаджибейському районах: адреси

В Одесі організували підвіз води в Київському та Хаджибейському районах: адреси

У зв’язку з аварійною ситуацією на водонасосній станції «Південна» та ремонтом кабелю електроживлення станції у частині міста тимчасово немає водопостачання. У двох районах міста організовано підвіз води.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

Наразі, через відсутність води у цих двох районах, організований підвіз технічної води автоцистернами за наступними адресами:

  • Небесної сотні, 83,
  • Ак. Корольова, 80а,
  • Ген.Петрова, 45/47,
  • Космонавтів ріг Філатова,
  • Шишкіна, 60а,
  • Небесної Сотні, 15.

Читайте також: Два райони Одеси 27 грудня залишилися без води

Також у міськраді нагадали, що де в Київському та Хаджибейському районах міста працюють бюветні комплекси:

  • бюветний комплекс на вул. Геранієвій,
  • бюветний комплекс на просп. Ак. Глушка, 1,
  • бюветний комплекс на просп. Небесної сотні, 14,
  • бюветний комплекс 6-та ст. Великого Фонтану,
  • бюветний комплекс на вул. Просвіти, 1-Д (зелена зона біля Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ï берегової батареї),
  • бюветний комплекс на вул. Космонавтів, 17 а,
  • бюветний комплекс на вул. I. Рабіна,
  • бюветний комплекс на вул. Інглезі.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати