В Одесі організували підвіз води в Київському та Хаджибейському районах: адреси

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

Наразі, через відсутність води у цих двох районах, організований підвіз технічної води автоцистернами за наступними адресами:

Небесної сотні, 83,

Ак. Корольова, 80а,

Ген.Петрова, 45/47,

Космонавтів ріг Філатова,

Шишкіна, 60а,

Небесної Сотні, 15.

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Також у міськраді нагадали, що де в Київському та Хаджибейському районах міста працюють бюветні комплекси:

бюветний комплекс на вул. Геранієвій,

бюветний комплекс на просп. Ак. Глушка, 1,

бюветний комплекс на просп. Небесної сотні, 14,

бюветний комплекс 6-та ст. Великого Фонтану,

бюветний комплекс на вул. Просвіти, 1-Д (зелена зона біля Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ï берегової батареї),

бюветний комплекс на вул. Космонавтів, 17 а,

бюветний комплекс на вул. I. Рабіна,

бюветний комплекс на вул. Інглезі.