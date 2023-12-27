В Одессе организовали подвоз воды в Киевском и Хаджибейском районах: адреса

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Из-за отсутствия воды в этих двух районах, организован подвоз технической воды автоцистернами по следующим адресам:

Небесной сотни, 83,

Ак. Королева, 80а

Ген.Петрова, 45/47,

Космонавтов рог Филатова,

Шишкина, 60а,

Небесной Сотни, 15.

Читайте также: Два района Одессы 27 декабря остались без воды

Также в горсовете напомнили, что где в Киевском и Хаджибейском районах города работают бюветные комплексы:

бюветный комплекс по ул. Гераниевой,

бюветный комплекс по просп. Ак. Глушко, 1,

бюветный комплекс по просп. Небесной сотни, 14

бюветный комплекс 6-я ст. Большого Фонтана,

бюветный комплекс по ул. Просветительства, 1-Д (зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-ï береговой батареи),

бюветный комплекс по ул. Космонавтов, 17 а

бюветный комплекс по ул. I. Рябина,

бюветный комплекс по ул. Инглеи.