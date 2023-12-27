В Одессе организовали подвоз воды в Киевском и Хаджибейском районах: адреса

В связи с аварийной ситуацией на ВНС «Южная» и ремонтом кабеля электропитания станции в части города временно отсутствует водоснабжение. В двух районах города организован подвоз воды.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Из-за отсутствия воды в этих двух районах, организован подвоз технической воды автоцистернами по следующим адресам:
- Небесной сотни, 83,
- Ак. Королева, 80а
- Ген.Петрова, 45/47,
- Космонавтов рог Филатова,
- Шишкина, 60а,
- Небесной Сотни, 15.
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Также в горсовете напомнили, что где в Киевском и Хаджибейском районах города работают бюветные комплексы:
- бюветный комплекс по ул. Гераниевой,
- бюветный комплекс по просп. Ак. Глушко, 1,
- бюветный комплекс по просп. Небесной сотни, 14
- бюветный комплекс 6-я ст. Большого Фонтана,
- бюветный комплекс по ул. Просветительства, 1-Д (зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-ï береговой батареи),
- бюветный комплекс по ул. Космонавтов, 17 а
- бюветный комплекс по ул. I. Рябина,
- бюветный комплекс по ул. Инглеи.