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В Одессе организовали подвоз воды в Киевском и Хаджибейском районах: адреса

В Одессе организовали подвоз воды в Киевском и Хаджибейском районах: адреса

В связи с аварийной ситуацией на ВНС «Южная» и ремонтом кабеля электропитания станции в части города временно отсутствует водоснабжение. В двух районах города организован подвоз воды.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Из-за отсутствия воды в этих двух районах, организован подвоз технической воды автоцистернами по следующим адресам:

  • Небесной сотни, 83,
  • Ак. Королева, 80а
  • Ген.Петрова, 45/47,
  • Космонавтов рог Филатова,
  • Шишкина, 60а,
  • Небесной Сотни, 15.

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Также в горсовете напомнили, что где в Киевском и Хаджибейском районах города работают бюветные комплексы:

  • бюветный комплекс по ул. Гераниевой,
  • бюветный комплекс по просп. Ак. Глушко, 1,
  • бюветный комплекс по просп. Небесной сотни, 14
  • бюветный комплекс 6-я ст. Большого Фонтана,
  • бюветный комплекс по ул. Просветительства, 1-Д (зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-ï береговой батареи),
  • бюветный комплекс по ул. Космонавтов, 17 а
  • бюветный комплекс по ул. I. Рябина,
  • бюветный комплекс по ул. Инглеи.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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