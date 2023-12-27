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Два райони Одеси 27 грудня залишилися без води

Два райони Одеси 27 грудня залишилися без води

Учора, 26 грудня, під час проведення земляних робіт для прокладання електромереж однією із приватних будівельно-монтажних компаній було пошкоджено основний та резервний кабелі електропостачання до об’єкта філії “Інфоксводоканал”, що живить водою Київський та Хаджибейський райони міста. 

Як повідомляють в компанії, бригади енергетиків працювали всю ніч, але виявилося, що пошкодження електромереж водоканалу, нанесені буровою машиною, більш масштабні.

Роботи з відновлення кабельної лінії тривають і зараз. Сподіваємось, що до обіду вдасться їх завершити та відновити водопостачання, –

“Інфоксводоканал”.

Філія “Інфоксводоканал” перепрошує за тимчасові незручності та обставини, які виникли не по вині нашої компанії.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)

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