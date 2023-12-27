Два райони Одеси 27 грудня залишилися без води

Учора, 26 грудня, під час проведення земляних робіт для прокладання електромереж однією із приватних будівельно-монтажних компаній було пошкоджено основний та резервний кабелі електропостачання до об’єкта філії “Інфоксводоканал”, що живить водою Київський та Хаджибейський райони міста.
Як повідомляють в компанії, бригади енергетиків працювали всю ніч, але виявилося, що пошкодження електромереж водоканалу, нанесені буровою машиною, більш масштабні.
Роботи з відновлення кабельної лінії тривають і зараз. Сподіваємось, що до обіду вдасться їх завершити та відновити водопостачання, –
“Інфоксводоканал”.
Філія “Інфоксводоканал” перепрошує за тимчасові незручності та обставини, які виникли не по вині нашої компанії.
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