Два райони Одеси 27 грудня залишилися без води

Як повідомляють в компанії, бригади енергетиків працювали всю ніч, але виявилося, що пошкодження електромереж водоканалу, нанесені буровою машиною, більш масштабні.

Роботи з відновлення кабельної лінії тривають і зараз. Сподіваємось, що до обіду вдасться їх завершити та відновити водопостачання, –

“Інфоксводоканал”.

Філія “Інфоксводоканал” перепрошує за тимчасові незручності та обставини, які виникли не по вині нашої компанії.

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