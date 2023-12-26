Аварійне відключення: у частині Одеси зникла вода

Про це повідомили в “Інфоксводоканалі”.

У зв’язку із аварією на електромережах, що живлять один із об’єктів “Інфоксводоканалу”, наразі спостерігаються складнощі із водопостачанням споживачів:

Київського та Хаджибейського районів м. Одеса,

с. Лиманка,

с. Червоний хутір,

ж/м «Райдужний»,

ж/м «Совіньон 1-5»,

ж/м “Чорноморка” ЖКП «Таїрово».

У Приморському районі міста Одеси можливе зниження тиску.

У компанії заявили, що на даний момент фахівці з’ясовують причини аварії та здійснюють роботи з якнайшвидшого відновлення електропостачання об’єктів водоканалу.

Використання джерел автономного живлення не можливе через значну потужність об’єктів та технічні особливості, зазначили в “Інфоксводоканалі”.

Про орієнтовний час відновлення водопостачання повідомлять додатково.

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