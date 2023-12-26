Аварійне відключення: у частині Одеси зникла вода

Сьогодні, 26 грудня, через аварію на електромережах у Київському та Хаджибейському районах Одеси виникли труднощі з водопостачанням.
Про це повідомили в “Інфоксводоканалі”.
У зв’язку із аварією на електромережах, що живлять один із об’єктів “Інфоксводоканалу”, наразі спостерігаються складнощі із водопостачанням споживачів:
- Київського та Хаджибейського районів м. Одеса,
- с. Лиманка,
- с. Червоний хутір,
- ж/м «Райдужний»,
- ж/м «Совіньон 1-5»,
- ж/м “Чорноморка” ЖКП «Таїрово».
У Приморському районі міста Одеси можливе зниження тиску.
У компанії заявили, що на даний момент фахівці з’ясовують причини аварії та здійснюють роботи з якнайшвидшого відновлення електропостачання об’єктів водоканалу.
Використання джерел автономного живлення не можливе через значну потужність об’єктів та технічні особливості, зазначили в “Інфоксводоканалі”.
Про орієнтовний час відновлення водопостачання повідомлять додатково.
Телефони для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)