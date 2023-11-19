Недільний листопадовий ранок в Одесі: деревопад та перший сніг (фоторепортаж)

У ніч на неділю, 19 листопада 2023 року, в Одесі знову розвалювався штормовий вітер. В результаті у всіх районах міста стався деревопад.
За інформацією одеської мерії, станом на ранок цього дня відомо про 55 повалених вітром дерев і 8 великих гілок.
Наразі комунальні служби ліквідують наслідки негоди.
А під ранок місто припорошило першим снігом:
Адже днями в Одесі ще цвіли троянди…
За даними синоптиків, сьогодні в Одесі та Одеській області очікуються пориви північно-східного вітру, вдень він може посилитися до 15-20 м/с.
У мерії закликають одеситів наскільки можна залишатися вдома.
Фото з Телеграм-каналу «Одеса Офіційно»