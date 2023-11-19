Новини Одеси та Одеської області

Недільний листопадовий ранок в Одесі: деревопад та перший сніг (фоторепортаж)

Недільний листопадовий ранок в Одесі: деревопад та перший сніг (фоторепортаж)

У ніч на неділю, 19 листопада 2023 року, в Одесі знову розвалювався штормовий вітер. В результаті у всіх районах міста стався деревопад.

За інформацією одеської мерії, станом на ранок цього дня відомо про 55 повалених вітром дерев і 8 великих гілок.

В Одессе шторм

Наразі комунальні служби ліквідують наслідки негоди.

Последствия непогоды в Одессе

В Одессе деревопад

Упало дерево в Одессе

А під ранок місто припорошило першим снігом:

Первый снег в Одессе

В Одессе выпал первый снег

Первый снег, Одесса, 19 ноября 2023

В Одессе первый снег, ноябрь 2023

В Одессе выпал первый снег, 19 ноября 2023

Адже днями в Одесі ще цвіли троянди…

Роза в снегу, Одесса, ноябрь 2023

Фото Миколи Дружинiна

Роза на снегу

Первый снег покрыл розы

Цветы и первый снег

За даними синоптиків, сьогодні в Одесі та Одеській області очікуються пориви північно-східного вітру, вдень він може посилитися до 15-20 м/с.

У мерії закликають одеситів наскільки можна залишатися вдома.

Фото з Телеграм-каналу «Одеса Офіційно»

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