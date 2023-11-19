Недільний листопадовий ранок в Одесі: деревопад та перший сніг (фоторепортаж)

«Суботня кава» на Думській: Пушкіна залили червоною фарбою (фото) Сьогодні, у суботу, 18 листопада 2023 року, біля будівлі одеської мерії на Думській площі відбулася чергова акція протесту. Її вже не перший місяць проводять небайдужі городяни, які вимагають від місцевої влади скасувати недоречні у дні війни мільйонні тендери на неактуальні ремонти та озеленення та спрямувати кошти на потреби нашої армії. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ