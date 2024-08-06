В Одесі очикують потужну грозу, вітер та дощ

Вже найближчими годинами на одеському узбережжі слід чекати дощ з грозою та сильний вітер. Про це йдеться в терміновому штормовому попередженні синоптиків.
У повідомленні Гідрометцентру Чорного та Азовського морів йдеться про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності.
По м. Одеса та Одеській області в наступні 1-3 години 6 серпня (тобто від 13-ї години) очікується гроза, місцями під час грози шквали 15-20 м/с.
Така погода збережеться до кінця дня.
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