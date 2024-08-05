Прогноз синоптиків на 6 серпня: тепло та гроза

Завтра, у вівторок, 6 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області тепла та відносно комфортна погода.
Прогноз погоди в Одесі на 6 серпня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується наступне.
Хмарно з проясненнями. У другій половині дня короткочасний дощ, гроза.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-20°C, вдень 25-27°C.
Температура морської води 17-18°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 6 серпня
Хмарно з проясненнями. Вранці та вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°C, вдень 22-27°C.
На автошляхах області видимість добра.