Температура морської води в Одесі сьогодні, 6 серпня: чи буде комфортно

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура води в Одесі становить 17-18°C. Ця температура є дещо прохолодною для тривалих занурень, але купатися в ній усе ж таки можна (нагадаємо, що нормальною температурою морської води, за якої можна купатися, вважається 18°C).

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, сьогодні в Одесі та Одеській області очікується короткочасний дощ і гроза. Водночас повітря вдень прогріється до 25-27°C.

Спеціалізований ресурс Seatemperature наводить дані про температуру води в інших курортних місцях Одеської області сьогодні: