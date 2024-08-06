Температура морської води в Одесі сьогодні, 6 серпня: чи буде комфортно

У вівторок, 6 серпня 2024 року, літо дарує нам ще один прекрасний день без виснажливої спеки, який можна провести біля моря. «Одеське життя» розповідає, якою буде температура морської води біля узбережжя Одеси та інших курортних місцях нашого регіону.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура води в Одесі становить 17-18°C. Ця температура є дещо прохолодною для тривалих занурень, але купатися в ній усе ж таки можна (нагадаємо, що нормальною температурою морської води, за якої можна купатися, вважається 18°C).
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, сьогодні в Одесі та Одеській області очікується короткочасний дощ і гроза. Водночас повітря вдень прогріється до 25-27°C.
Спеціалізований ресурс Seatemperature наводить дані про температуру води в інших курортних місцях Одеської області сьогодні: