В Одессе ожидают мощную грозу, ветер и дождь

Уже в ближайшие часы на одесском побережье ожидается дождь с грозой и сильный ветер. Об этом говорится в срочном штормовом предупреждении синоптиков.
У сообщении Гидрометцентра Черного и Азовского морей говорится об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности.
По г. Одесса и Одесской области в следующие 1-3 часа 6 августа (т.е. с 13 часов) ожидается гроза, местами во время грозы шквалы 15-20 м/с .
Такая погода сохранится до конца дня.
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