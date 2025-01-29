Конкурс проходив на офіційній сторінці Одеського зоопарку у Фейсбуці та Інстаграмі. Голосування за найкрасивішу змію зоопарку стартувало 16 січня, а сьогодні, 29 січня, з настанням року Зеленої Дерев’яної Змії за східним календарем, підрахували голоси.

Найбільше лайків набрала фотографія зі полозом-лисицею, повідомили в зоопарку.

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Полоз-лисиця (Pantherophis vulpinus) – неотруйна змія з роду Pantherophis сімейства Вужеві. Це яйцекладуча змія, яка мешкає на півночі і в центрі США, у південно-західній Канаді.

Її довжина досягає 1,3 м. Масивний тулуб з рельєфним орнаментом з темно-каштанових плям уздовж спини на сірому або жовтуватому тлі. З боків тягнеться рядок дрібніших плям. Голова може бути іржавого кольору.

Любить прерії, ліси, степи та сільськогосподарські угіддя. Харчується дрібними ссавцями.

Як стверджують у зоопарку, змія не агресивна і зрідка намагається кусатися.