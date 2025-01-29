Конкурс проходил на официальной странице Одесского зоопарка в Фейсбуке и Инстаграме. Голосование за самую красивую змею зоопарка стартовало 16 января, а сегодня, 29 января, с наступлением года Зеленой Деревянной Змеи по восточному календарю, подсчитали голоса.

Больше всего лайков набрала фотография с полозом-лисой, сообщили в зоопарке.

Полоз-лисица (Pantherophis vulpinus) — неядовитая змея из рода Pantherophis семейства Вужевые. Это яйцекладущая змея, которая обитает на севере и в центре США, в юго-западной Канаде.

Ее длина достигает 1,3 м. Массивное туловище с рельефным орнаментом из темно-каштановых пятен вдоль спины на сером или желтоватом фоне. По бокам тянется строка более мелких пятен. Голова может быть ржавого цвета.

Любит прерии, леса, степи и сельскохозяйственные угодья. Питается мелкими млекопитающими.

Как утверждают в зоопарке, змея не агрессивна и изредка пытается кусаться.