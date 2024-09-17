В Одесі обрали голову найбільшого суду

Як повідомляє прес-служба суду, протягом багатьох років Коваленко обіймав посаду заступника колишнього голови Сергія Кічмаренка у сфері кримінального судочинства.

Приморський районний суд міста Одеси є одним із найбільших судів в Україні та найбільшим судом в Одесі. Він розглядає цивільні, адміністративні та кримінальні справи та адміністративні правопорушення.

Приморський районний суд Одеси розглядав кілька гучних та суспільно значущих справ. Ось деякі з них.

Замах на спікера ГУР Андрія Юсова . Майже 10 років тому, у 2014 році, в Одесі планували вбити лідера обласної організації партії УДАР, нинішнього спікера ГУР Андрія Юсова. За інформацією ЗМІ, саме Вадим Коваленко у 2021 році відпустив на волю Володимира Цапліна, який намагався вбити Андрія Юсова. Коваленко застосував «закон Савченка» та обмежив покарання Цапліна у вигляді штрафів.

. Майже 10 років тому, у 2014 році, в Одесі планували вбити лідера обласної організації партії УДАР, нинішнього спікера ГУР Андрія Юсова. За інформацією ЗМІ, саме Вадим Коваленко у 2021 році відпустив на волю Володимира Цапліна, який намагався вбити Андрія Юсова. Коваленко застосував «закон Савченка» та обмежив покарання Цапліна у вигляді штрафів. Також суддя Коваленко у 2018 році отримав догану від Вищої ради правосуддя за знищення речових доказів (цигарок та алкоголю) у справі ТОВ «DFT-Південь».

Трагедія у дитячому таборі «Вікторія». У 2017 році внаслідок пожежі у таборі «Вікторія» загинули троє дітей. Судові процеси тривають вже сім років, і на лаві підсудних опинилися директор табору Петрос Саркісян, його заступниця та інші відповідальні особи.

У 2017 році внаслідок пожежі у таборі «Вікторія» загинули троє дітей. Судові процеси тривають вже сім років, і на лаві підсудних опинилися директор табору Петрос Саркісян, його заступниця та інші відповідальні особи. Справа Сергія Стерненка. Громадського активіста Сергія Стерненка засудили до семи років і трьох місяців ув’язнення за звинуваченням у викраденні депутата місцевої ради. Стерненко назвав вирок політично вмотивованим.

Фото Юлії Сущенко