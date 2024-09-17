В Одессе выбрали председателя самого крупного суда

Как сообщает пресс-служба суда, в течение многих лет Коваленко занимал должность заместителя бывшего главы Сергея Кичмаренко в сфере уголовного судопроизводства.

Приморский районный суд города Одессы является одним из самых больших судов в Украине и крупнейшим судом в Одессе. Он рассматривает гражданские, административные и уголовные дела и административные правонарушения.

Приморский районный суд Одессы рассматривал несколько громких и общественно значимых дел. Вот некоторые из них.

Покушение на спикера ГУР Андрея Юсова. Почти 10 лет назад, в 2014 году, в Одессе планировали убить лидера областной организации партии УДАР, нынешнего спикера ГУР Андрея Юсова. По информации СМИ, именно Вадим Коваленко в 2021 году отпустил на свободу Владимира Цаплина, пытавшегося убить Андрея Юсова. Коваленко применил «закон Савченко» и ограничил наказание Цаплина в виде штрафов.

Также судья Коваленко в 2018 году получил выговор от Высшего совета правосудия за уничтожение вещественных доказательств (сигарет и алкоголя) по делу ООО «DFT-Юг».

Трагедия в детском лагере «Виктория». В 2017 году в результате пожара в лагере «Виктория» погибли трое детей. Судебные процессы продолжаются уже семь лет, и на скамье подсудимых оказались директор лагеря Петрос Саркисян, его заместитель и другие ответственные лица.

Дело Сергея Стерненко. Общественный активист Сергей Стерненко был приговорен к семи годам и трем месяцам заключения по обвинению в похищении депутата местного совета. Стерненко назвал приговор политически мотивированным.

Фото Юлии Сущенко