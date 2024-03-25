В Одесі не працює телефон рятувальників 101: куди телефонувати замість нього

25 березня 2024 року Головне управління ДСНС на Одещині у своєму телеграм-каналі повідомило, що в Одесі виникли проблеми з роботою телефонної лінії порятунку 101. Розповідаємо, на який номер зателефонувати замість нього.
Але є альтернативний номер: 112. У разі пожежі чи інших надзвичайних ситуацій рятувальників можна зателефонувати за цим номером.
112 – єдиний номер виклику екстрених оперативних служб (медична допомога, поліція та надзвичайні ситуації, газова служба), заснований з ініціативи Європейського союзу у 1991 році. Діє у деяких регіонах України (у тому числі в Одесі та області), країнах Євросоюзу та інших європейських державах.