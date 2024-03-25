В Одесі не працює телефон рятувальників 101: куди телефонувати замість нього

Але є альтернативний номер: 112. У разі пожежі чи інших надзвичайних ситуацій рятувальників можна зателефонувати за цим номером.

112 – єдиний номер виклику екстрених оперативних служб (медична допомога, поліція та надзвичайні ситуації, газова служба), заснований з ініціативи Європейського союзу у 1991 році. Діє у деяких регіонах України (у тому числі в Одесі та області), країнах Євросоюзу та інших європейських державах.