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В Одесі не працює телефон рятувальників 101: куди телефонувати замість нього

В Одесі не працює телефон рятувальників 101: куди телефонувати замість нього

25 березня 2024 року Головне управління ДСНС на Одещині у своєму телеграм-каналі повідомило, що в Одесі виникли проблеми з роботою телефонної лінії порятунку 101. Розповідаємо, на який номер зателефонувати замість нього.

Але є альтернативний номер: 112. У разі пожежі чи інших надзвичайних ситуацій рятувальників можна зателефонувати за цим номером.

112 – єдиний номер виклику екстрених оперативних служб (медична допомога, поліція та надзвичайні ситуації, газова служба), заснований з ініціативи Європейського союзу у 1991 році. Діє у деяких регіонах України (у тому числі в Одесі та області), країнах Євросоюзу та інших європейських державах.

про номер 112

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