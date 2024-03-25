В Одессе не работает телефон спасателей 101: куда звонить вместо него

Но есть альтернативный номер: 112. В случае пожара или других чрезвычайных ситуаций спасателей можно вызвать по этому номеру телефона.

112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб (медицинская помощь, полиция и чрезвычайные ситуации, газовая служба), основанный по инициативе Европейского союза в 1991 году. Действует в некоторых регионах Украины (в том числе в Одессе и области), странах Евросоюза и других европейских государствах.