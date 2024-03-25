Новости Одессы и Одесской области

В Одессе не работает телефон спасателей 101: куда звонить вместо него

В Одессе не работает телефон спасателей 101: куда звонить вместо него

Главное управление ГСЧС в Одесской области в своем телеграм-канале сообщило, что в Одессе возникли проблемы с работой телефонной линии спасения 101. Рассказываем, на какой номер позвонить вместо него.

Но есть альтернативный номер: 112. В случае пожара или других чрезвычайных ситуаций спасателей можно вызвать по этому номеру телефона. 

112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб (медицинская помощь, полиция и чрезвычайные ситуации, газовая служба), основанный по инициативе Европейского союза в 1991 году. Действует в некоторых регионах Украины (в том числе в Одессе и области), странах Евросоюза и других европейских государствах.

про номер 112

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