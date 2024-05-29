Погода в Одесі: чи стане дощовим передостанній травневий день?

За інформацією синоптиків, завтрашній четвер, 30 травня 2024 року, в Одесі очікується дощ, а на Одещині місцями грози.
Прогноз погоди в Одесі на 30 травня
Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень помірний.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-17°С вище нуля, вдень 18-20°С тепла.
Температура морської води 18-19°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 30 травня
По Одеській області в четвер синоптики обіцяють мінливу хмарність. Уночі невеликий дощ, місцями гроза.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-17°С, вдень вона підніметься до 18-23°С тепла.
На дорогах області видимість під час дощу 1-2 км.