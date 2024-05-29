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Погода в Одесі: чи стане дощовим передостанній травневий день?

Погода в Одесі: чи стане дощовим передостанній травневий день?

За інформацією синоптиків, завтрашній четвер, 30 травня 2024 року, в Одесі очікується дощ, а на Одещині місцями грози.

Прогноз погоди в Одесі на 30 травня

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень помірний.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-17°С вище нуля, вдень 18-20°С тепла.

Температура морської води 18-19°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 30 травня

По Одеській області в четвер синоптики обіцяють мінливу хмарність. Уночі невеликий дощ, місцями гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень вона підніметься до 18-23°С тепла.

На дорогах області видимість під час дощу 1-2 км.

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