За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та області очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, видимість на автошляхах не перевищить 200-500 м.

Така погода збережеться до кінця дня.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними та по можливості обмежити переміщення та поїздки.

«Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, не слід забувати про те, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.

«Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування у пляжній зоні надто висока. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102», – додали у мерії міста.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Одесі та області температура протягом дня знизиться з плюсової до позначки нижче за нуль. Також очікується сніг із дощем.