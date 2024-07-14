В Одесі на Жеваховій горі гасили масштабну пожежу, яка загрожувала житловим будинкам (фоторепортаж)

На місці побував кореспондент «Одеського життя».

Як повідомили у мерії міста, площа пожежі склала 1,5 гектара та була загроза того, що вогонь перекинеться на приватний сектор.

Разом із рятувальниками ДСНС на місці працювали муніципальні рятувальники та співробітники комунальних установ «Рятівно-водолазна служба» міськради, КП «Міські дороги» та «Міськзелентрест». Рятувальників постачали водою та всією необхідною допомогою.

Наразі масштабну пожежу ліквідовано. Подробиці від ДСНС будуть відомі пізніше.

Нагадаємо, через посушливу та спекотну погоду На Одещині почастішали пожежі в екосистемах. Минулого тижня горіли суха трава, сміття, чагарники та лісосмуги. Від вогню постраждали люди та будівлі, без своїх будинків залишилися сотні лелек, фазанів та козулі залишилися без своїх будинків.