В Одесі на Жеваховій горі гасили масштабну пожежу, яка загрожувала житловим будинкам (фоторепортаж)

В Одесі на Жеваховій горі гасили масштабну пожежу, яка загрожувала житловим будинкам (фоторепортаж)

Сьогодні вдень, у неділю, 14 липня 2024 року, у Пересипському районі Одеси сталося масштабне загоряння сухої трави на Жеваховій горі.

На місці побував кореспондент «Одеського життя».

Масштабный пожар в Одессе
Горит трава
Пожар на Жеваховой горе
Дым от пожара
Пожар на Жеваховой горе в Одессе
Масштабный пожар в Одессе 14 июля 2024
В Одессе горела трава на Жеваховой горе

Як повідомили у мерії міста, площа пожежі склала 1,5 гектара та була загроза того, що вогонь перекинеться на приватний сектор.

Разом із рятувальниками ДСНС на місці працювали муніципальні рятувальники та співробітники комунальних установ «Рятівно-водолазна служба» міськради, КП «Міські дороги» та «Міськзелентрест». Рятувальників постачали водою та всією необхідною допомогою.

Пожар в Одессе
Большой пожар в Одессе
В Одессе тушат масштабный пожар
Пожар в Пересыпском районе Одессы
Одесские спасатели тушат большой пожар
Спасатель на месте пожара, 14 июля 2024
В Одессе тушат масштабный пожар

Наразі масштабну пожежу ліквідовано. Подробиці від ДСНС будуть відомі пізніше.

Большой пожар в Одессе
В Одессе тушат пожар на Жеваховой горе
Тушение большого пожара в Одессе
В Одессе горела сухая трава
Пожар в Одессе на Жеваховой горе
Масштабный пожар на Жеваховой горе в Одессе
В Пересыпском районе Одессы тушат масштабный пожар

Нагадаємо, через посушливу та спекотну погоду На Одещині почастішали пожежі в екосистемах. Минулого тижня горіли суха трава, сміття, чагарники та лісосмуги. Від вогню постраждали люди та будівлі, без своїх будинків залишилися сотні лелек, фазанів та козулі залишилися без своїх будинків.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk