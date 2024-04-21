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На Одещині затримали імовірних убивць вінницького поліцейського

На Одещині затримали імовірних убивць вінницького поліцейського

На Одещині затримали двох військових, батька та сина, які вночі 20 квітня 2024 року стріляли у поліцейських на блокпосту на Вінниччині, позбавивши життя 20-річного патрульного, після чого втекли на своєму авто. Для затримання злочинців у поліції було оголошено план «Перехоплення».

Про затримання фігурантів резонансної справи розповів у себе у Facebook голова Національної поліції України Іван Вигівський.

«Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцезнаходження фігурантів – вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД»,

– написав Виговський.

Затримали вбивцю

Він також підтвердив, що «стрілками» виявилися двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, обидва – уродженці Вінницької області. Поліцейський, який загинув під час виконання обов’язків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг зробити кілька пострілів та поранити одного зловмисника.

Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

Затримання вбивць поліцейського

За фактом нападу на поліцейських слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України – вбивство чи замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків. Вбивцям загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, вночі 20 квітня, під час комендантської години, у Гайсинському районі Вінницької області співробітники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків у камуфляжі. Вони попросили чоловіків пред’явити документи та показати, що у багажнику. Але ті несподівано відкрили вогонь по поліцейських.

Від отриманих поранень загинув 20-річний рядовий поліції Максим Зарецький, а його напарника було поранено.

Також у мережі з’явилася інформація про те, що один із стрільців є військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, тоді як у самій бригаді будь-який зв’язок із вбивцею та його спільником повністю відкинули.

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