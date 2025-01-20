Згідно з інформацією Одеської міськради, на Французькому бульварі було проведено санітарне підрізання дерев. Подібні роботи виконуються щодня з 08:30 до 15:30. Сьогодні, 20 січня, спецтехніка працювала на ділянці від вулиці Довженка до Пироговської.

Роботи також заплановано на інших ділянках Французького бульвару, зокрема від Академічної до Леонтовича. За необхідності можливе повне видалення старих і сухих дерев.

Крім того, роботи з підрізання дерев тривають на Біржовій площі, де обробляють платани. На Успенській вулиці виконується корчування пнів. Після завершення цих робіт на місцях видалених дерев планується висадка молодих дерев. Завершити всі роботи планується до середини лютого 2025 року.

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