Согласно информации Одесского горсовета, на Французском бульваре была проведена санитарная подрезка деревьев. Подобные работы выполняются ежедневно с 08:30 до 15:30. Сегодня, 20 января, спецтехника работала на участке от улицы Довженко до Пироговской.

Работы также запланированы на других участках Французского бульвара, в частности от Академической до Леонтовича. При необходимости возможно полное удаление старых и сухих деревьев.

Кроме того, работы по подрезке деревьев продолжаются на Биржевой площади, где обрабатывают платаны. На Успенской улице выполняется корчевание пней. После завершения этих работ на местах удаленных деревьев планируется высадка молодых деревьев. Завершить все работы планируется до середины февраля 2025 года.

Читайте также: В Одессе хотят переименовать легендарное дерево