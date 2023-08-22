В Одесі на 2 місяці закрили укриття на ремонт: де перечекати повітряну тривогу

Чорне море стало місцем масової загибелі дельфінів: причини Вздовж Чорноморського узбережжя на берег викидувало сотні мертвих дельфінів. За підрахунками вчених, близько 1000 дельфінів загинуло у Чорному морі. Трупи морських ссавців прибиває до узбережжя різних країн Чорноморського узбережжя. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Медики затримуються до постраждалих на пляжі через хаотичне паркування авто біля моря (відео) Одеські медики звернулися до водіїв, які під час відпочинку на морі, паркують свої автівки, порушуючи правила дорожнього руху й паркування. Адже під час проїзду до потерпілого на пляжі, хаотично кинуті автомобілі затримують лікарів у дорозі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ