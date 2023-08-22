В Одесі на 2 місяці закрили укриття на ремонт: де перечекати повітряну тривогу

Орієнтовно на два місяці в Одесі закрили укриття на Адміральському проспекті, 16-А. Там будуть здійснювати капітальний ремонт захисної споруди.
Про це повідомили в Одеській мерії.
Укриття закрите від учора, 21 серпня, до 24 жовтня 2023 року (орієнтовно).
Під час повітряної тривоги мешканці, які переховувалися в даному укритті, зможуть укритися від небезпеки в найближчих захисних спорудах.
Під час сигналу “Повітряна тривога” прямуйте такими адресами:
- просп. Адміральський, 42-А,
- просп. Адміральський, 29,
- просп. Адміральський, 11-А,
- вул. Суднобудівна, 11.
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