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В Одесі на 2 місяці закрили укриття на ремонт: де перечекати повітряну тривогу

В Одесі на 2 місяці закрили укриття на ремонт: де перечекати повітряну тривогу

Орієнтовно на два місяці в Одесі закрили укриття на Адміральському проспекті, 16-А. Там будуть здійснювати капітальний ремонт захисної споруди.

Про це повідомили в Одеській мерії.

Укриття закрите від учора, 21 серпня, до 24 жовтня 2023 року (орієнтовно).

Під час повітряної тривоги мешканці, які переховувалися в даному укритті, зможуть укритися від небезпеки в найближчих захисних спорудах.

Під час сигналу “Повітряна тривога” прямуйте такими адресами:

  • просп. Адміральський, 42-А,
  • просп. Адміральський, 29,
  • просп. Адміральський, 11-А,
  • вул. Суднобудівна, 11.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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