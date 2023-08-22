В Одессе на 2 месяца закрыли укрытие на ремонт: где переждать воздушную тревогу

Ориентировочно два месяца в Одессе закрыли укрытие на Адмиральском проспекте, 16-А. Там будут производить капитальный ремонт защитного сооружения.
Об этом сообщили в Одесской мэрии.
Укрытие закрыто со вчера, 21 августа, до 24 октября 2023 года (ориентировочно).
Во время воздушной тревоги скрывавшиеся в данном укрытии жители смогут укрыться от опасности в ближайших защитных сооружениях.
Во время сигнала «Воздушная тревога» следуйте следующим адресам:
- просп. Адмиральский, 42-А,
- просп. Адмиральский, 29,
- просп. Адмиральский, 11-А,
- ул. Судостроительная, 11
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