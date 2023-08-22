В Одессе на 2 месяца закрыли укрытие на ремонт: где переждать воздушную тревогу

Черное море стало местом массовой гибели дельфинов: причины Вдоль Черноморского побережья на берег выбрасывало сотни мертвых дельфинов. По подсчетам ученых, около 1000 дельфинов погибли в Черном море. Труппы морских млекопитающих прибивает к побережью разных стран Черноморского побережья. ПОДРОБНЕЕ

Медики задерживаются к пострадавшим на пляже из-за хаотичной парковки авто у моря (видео) Одесские медики обратились к водителям, которые во время отдыха на море паркуют свои автомобили, нарушая правила дорожного движения и парковки. Ведь во время проезда к пострадавшему на пляже хаотично брошенные автомобили задерживают врачей в пути. ПОДРОБНЕЕ

Как отказаться от выплат переселенцам, находящимся за границей С 1 августа в Украине изменили порядок выплат переселенцам. Речь идет о госвыплатах на проживание: 3000 гривен в месяц на ребенка или лицо с инвалидностью и 2000 гривен в месяц на взрослого человека. В частности, с этой даты не выплачивается помощь переселенцам, находящимся за границей. ПОДРОБНЕЕ