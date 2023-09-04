В Одесі іноземець із ізолятора організував вибивання неіснуючих боргів у мешканців області

32-річний іноземець із Одеського СІЗО координував злочинну діяльність спільників, які за його вказівками викрадали людей та вибивали у них неіснуючі борги.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Так, у 2022 році іноземець нацькував на мешканця Одеси трьох своїх спільників, щоб ті «вибили» у нього тисячу доларів неіснуючого боргу. За його вказівкою спільники, один із яких уже був судимий за крадіжку та вбивство, заштовхали 23-річного чоловіка в автомобіль і погрожуючи ножем майже годину вимагали гроші. Хлопець віддав їм трохи більше трьох тисяч гривень, які мав при собі та обіцяв згодом виплатити решту.

Здирників затримали та відправили на лаву підсудних за обвинуваченням за ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 146 КК України. За ці злочини їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Організатора викрили пізніше, коли він звільнився із місць позбавлення волі. Його розшукали та уклали під варту без права внесення застави, повідомивши про підозру за 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років.

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